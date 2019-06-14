وفد الحكومة يلتقي كبار مسئولي "العمل الدولية"

التقى وفد الحكومة المصري المشارك بمؤتمر العمل الدولي عددًا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية على هامش الدورة (108) للمؤتمر المنعقد حاليًا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة على مستوى العالم.



وكان في مقدمة هذه اللقاءات كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس، مدير إدارة الحريات النقابية، موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين وزارة القوى العاملة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتوافق مع معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة الخبراء بالمنظمة، وتوصيتها بإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية العمالية.



وقدم وفد الحكومة المصرية عرضًا عن أهم ما أنجزته الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة خلال السنوات الثلاث الماضية من قوانين العمل والعمال، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة علي تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كل المجالات، منوهًا إلى أننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكل الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، مشيرا إلى أن هذا القانون أسهم في إحداث تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.



وقال الوفد إنه في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011، قامت مصر بإصدار عدد من القوانين المهمة والعمل علي الانتهاء منها رغمًا عن إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية التي يتم مناقشتها في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية أكثر من مرة خلال تلك السنوات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك كانت وزارة القوى العاملة تعمل جنبا إلي جنب مع منظمة العمل الدولية في كل الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن.



واستطرد الوفد، قائلا إنه بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو 2018 بعد توقف دام 12 عامًا، لم يتم إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية، وكنا حريصين على الاستجابة لكل الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008.



وأشار إلى أن الملاحظات التي وردت من المنظمة عقب الانتهاء من الانتخابات العمالية في العام الماضي تمثلت في كيفية التغلب على مشكلة العدد المطلوب لتشكيل اللجان النقابية، وقمنا بعمل حوار مجتمعي عليها، وتم الاتفاق خلال جلسات الحوار علي تعديل القانون من خلال تقليل الأعداد والنزول بها للحد الأدنى وقامت الحكومة بالموافقة عليه، وأرسلته لمجلس النواب لإقراره تمهيدًا للعمل به.



كما تطرق الوفد إلى الملاحظات التي تقدمت بها المنظمة والمتمثلة في تقديم عدد من الشكاوي التي تتهم وزارة القوي العاملة- على خلاف الحقيقة- بوضع العراقيل أمام تشكيل لجان نقابية، مشيرًا إلى أننا قمنا بالتواصل مع عدد من أصحاب تلك الشكاوى بهدف الوقوف علي ماهية تلك العراقيل التي تحول دون توفيق أوضاعهم وتقديم ما يثبت ذلك، ولكن للأسف لم يتقدم أصحاب تلك الشكاوى بأي أوراق تفيد ذلك، ضاربًا مثلا بتواصل المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة مع أحد مقدمي هذه الشكاوى للتقدم للوزارة لبحث شكواه بالمستندات، ومع ذلك لم يحضر مما يدلل على أن أصحاب هذه الشكاوى ليس لها أي أساس.



وأكد الوفد أن مصر ملتزمة بتنفيذ كل الالتزامات الدولية التي صدقت عليها حرصًا من الدولة المصرية على تعزيز امتثال تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، والاهتمام بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في كل ما قد يثار مستقبلا حول أي شكوى في قانون التنظيمات العمالية، إيمانًا منا بأن الحوار المجتمعي أساس استقرار علاقات العمل، وأن الالتزام بمعايير العمل الدولية يحقق الأمان المنشود للعمال.



وعرض الوفد خلال اللقاءات مع مسئولي منظمة العمل الدولية قيام المنظمة بدراسة كل الشكاوى التي ترد إليها وفحصها بشكل جديد للتأكد من جديتها، وأنها تأتي من تنظيم نقابي فعلي، مؤكدا أننا ليس لدينا مانع من تواجد مندوب من مكتب المنظمة بالقاهرة لدراسة الحالات التي تتقدم بالشكاوي للتأكد من تلك الادعاءات المغلوطة.



وتطرق الوفد لمشروع التنافسية الذي تم تنفيذه على مدى سنتين على مستوى 11 محافظة، مستهدفًا 26 مكتبًا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشًا، مؤكدًا أنه المشروع الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة علي مستوى العالم، مؤكدًا استعداد وزارة القوى العاملة استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة ليشمل كل مكاتب التفتيش على مستوى محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى 6 ملايين دولار.



كما تطرق الوفد لمشروع العمل الأفضل الذي وصل نسبة النجاح فيه لـ97%، وتوقف العمل فيه دون إبداء الأسباب من قبل المنظمة.