القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
مصر
الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:29 م

وفد الحكومة يلتقي كبار مسئولي "العمل الدولية"

وفد الحكومة يلتقي
دعاء جابر
dostor.org/2668029

التقى وفد الحكومة المصري المشارك بمؤتمر العمل الدولي عددًا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية على هامش الدورة (108) للمؤتمر المنعقد حاليًا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة على مستوى العالم.

وكان في مقدمة هذه اللقاءات كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس، مدير إدارة الحريات النقابية، موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين وزارة القوى العاملة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتوافق مع معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة الخبراء بالمنظمة، وتوصيتها بإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية العمالية.

وقدم وفد الحكومة المصرية عرضًا عن أهم ما أنجزته الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة خلال السنوات الثلاث الماضية من قوانين العمل والعمال، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة علي تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كل المجالات، منوهًا إلى أننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكل الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، مشيرا إلى أن هذا القانون أسهم في إحداث تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.

وقال الوفد إنه في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011، قامت مصر بإصدار عدد من القوانين المهمة والعمل علي الانتهاء منها رغمًا عن إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية التي يتم مناقشتها في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية أكثر من مرة خلال تلك السنوات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك كانت وزارة القوى العاملة تعمل جنبا إلي جنب مع منظمة العمل الدولية في كل الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن.

واستطرد الوفد، قائلا إنه بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو 2018 بعد توقف دام 12 عامًا، لم يتم إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية، وكنا حريصين على الاستجابة لكل الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008.

وأشار إلى أن الملاحظات التي وردت من المنظمة عقب الانتهاء من الانتخابات العمالية في العام الماضي تمثلت في كيفية التغلب على مشكلة العدد المطلوب لتشكيل اللجان النقابية، وقمنا بعمل حوار مجتمعي عليها، وتم الاتفاق خلال جلسات الحوار علي تعديل القانون من خلال تقليل الأعداد والنزول بها للحد الأدنى وقامت الحكومة بالموافقة عليه، وأرسلته لمجلس النواب لإقراره تمهيدًا للعمل به.

كما تطرق الوفد إلى الملاحظات التي تقدمت بها المنظمة والمتمثلة في تقديم عدد من الشكاوي التي تتهم وزارة القوي العاملة- على خلاف الحقيقة- بوضع العراقيل أمام تشكيل لجان نقابية، مشيرًا إلى أننا قمنا بالتواصل مع عدد من أصحاب تلك الشكاوى بهدف الوقوف علي ماهية تلك العراقيل التي تحول دون توفيق أوضاعهم وتقديم ما يثبت ذلك، ولكن للأسف لم يتقدم أصحاب تلك الشكاوى بأي أوراق تفيد ذلك، ضاربًا مثلا بتواصل المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة مع أحد مقدمي هذه الشكاوى للتقدم للوزارة لبحث شكواه بالمستندات، ومع ذلك لم يحضر مما يدلل على أن أصحاب هذه الشكاوى ليس لها أي أساس.

وأكد الوفد أن مصر ملتزمة بتنفيذ كل الالتزامات الدولية التي صدقت عليها حرصًا من الدولة المصرية على تعزيز امتثال تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، والاهتمام بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في كل ما قد يثار مستقبلا حول أي شكوى في قانون التنظيمات العمالية، إيمانًا منا بأن الحوار المجتمعي أساس استقرار علاقات العمل، وأن الالتزام بمعايير العمل الدولية يحقق الأمان المنشود للعمال.

وعرض الوفد خلال اللقاءات مع مسئولي منظمة العمل الدولية قيام المنظمة بدراسة كل الشكاوى التي ترد إليها وفحصها بشكل جديد للتأكد من جديتها، وأنها تأتي من تنظيم نقابي فعلي، مؤكدا أننا ليس لدينا مانع من تواجد مندوب من مكتب المنظمة بالقاهرة لدراسة الحالات التي تتقدم بالشكاوي للتأكد من تلك الادعاءات المغلوطة.

وتطرق الوفد لمشروع التنافسية الذي تم تنفيذه على مدى سنتين على مستوى 11 محافظة، مستهدفًا 26 مكتبًا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشًا، مؤكدًا أنه المشروع الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة علي مستوى العالم، مؤكدًا استعداد وزارة القوى العاملة استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة ليشمل كل مكاتب التفتيش على مستوى محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى 6 ملايين دولار.

كما تطرق الوفد لمشروع العمل الأفضل الذي وصل نسبة النجاح فيه لـ97%، وتوقف العمل فيه دون إبداء الأسباب من قبل المنظمة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ 3 أيام

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

منذ 3 أيام

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي

منذ 5 أيام

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور

منذ 5 أيام

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا

منذ 6 أيام

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

الآن

ملادينوف يصل غزة ويجتمع بقيادات حماس

الوزراء ينفى تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين أجانب

عمان ترسل سفينتي إنقاذ وطائرة استطلاع للبحث في حادث ناقلتي النفط

الإمارات تطلق أول رائد فضاء للمريخ بالتعاون مع مصر والسعودية

ads
ads
الأكثر قراءة

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

ألبومات الصور

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية حانوت بزفتى

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

رياضة

صحيفة فرنسية: فرص بقاء بول بوجبا فى مانشستر يونايتد معدومة

السقوط أمام رابتورز يضع وريورز في مواجهة المجهول

دومينيك ثيم ينسحب من المشاركة في بطولة هاله للتنس

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

الرئيس نيوز

مصر على الطريق الصحيح.. تفاصيل لقاء وفد الحكومة بكبار مسئولي "العمل الدولية"

هل تجاهلت الحكومة تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات بالمشروع الجديد؟ (التفاصيل كاملة)

كلام نهائي.. هل باعت الحكومة رأس تمثال توت عنخ أمون بمزاد بريطاني؟

قصة "منع الاختلاط" في الجامعات المصرية بداية من 2020.. والحكومة ترد

الحكومة تصدر توضيحا بشأن رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%

كشكول

"النيلي" يتفقد استراحات رؤساء لجان الثانوية العامة بمطروح

"التعليم العالي" يكشف حقيقة 90% شرط القبول بكليات الحقوق

"القاهرة والسوربون" تجددان منح الدرجة العلمية المشتركة في الحقوق

"القومى للمعايرة" يستضيف الاجتماع الـ13 لمنظمة المترولوجيا الإفريقية

استشاري طب الأطفال يحذر: الموبايل الأخطر بين الأجهزة الإلكترونية

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

ولادة أخف باندا عملاقة في العالم بالصين

الطاقة النظيفة تشكل 22.1% من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين

تزايد شعبية السفر إلى دول منظمة شانجهاي للتعاون في الصين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

زيت الحبة السوداء لعلاج حب الشباب وتساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎