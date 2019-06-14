اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تنظم قوافل توعية بالمحافظات

نظمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، قوافل للتوعية بخطورة جريمة ختان الإناث، وذلك إحياء لليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، والذي يأتي في يوم 14 يونيو من كل عام وهو اليوم الذي توفت فيه الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية إطلاق قوافل التوعية فى هذه المرحلة، لأنها وسيلة مباشرة للتواصل مع الجمهور المستهدف فى جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية، لتحقيق الهدف من حملة " احميها من الختان" وهو نشر الوعي بأضرار جريمة ختان الإناث، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها، كوسيلة لتغيير ثقافة المجتمع للقضاء على ختان الإناث، وحماية بنات مصر من هذه الجريمة اللانسانية.



وأشارت الدكتورة عزة العشماوي أن التوعية والوصول للأسر والأهالي في القرى والنجوع هي من أهم عوامل نجاح حملة "احميها من الختان" ولفتت إلى أن هذه القوافل تتضمن إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث، وتستهدف"حملة شهر بدور" إعادة إحياء القضية ونشر الوعي بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية، كما لفتت العشماوي إلى استقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من الاستفسارات من الآباء والأمهات والأطفال الفتيات أنفسهن وذلك خلال اليوم الأول من إطلاق الحملة.