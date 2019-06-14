"القضاء الإداري" ينظر قضية رسوم البيلت غدًا

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المقامة من مصانع حديد التسليح الدرفلة، وعددهم 22 مصنعًا، لإيقاف قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019، والخاص بفرض رسوم وقائية على واردات البيلت (المادة الخام) بنسبة 15%.



وعقدت الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبد القدوس، جلستها الثانية الأسبوع الماضي لنظر الدعوى، واستمعت إلى دفاع مصانع الدرفلة من كل من الدكتور جابر جاد نصار، والدكتورة هاني الدرديري، وكيلا مصانع الدرفلة، واللذان أثبتا خلالها أنه لا يوجد أي دولة واحدة على مستوى العالم قامت بفرض رسوم وقائية على خام البيلت، وما قامت به عدد من الدول هو فرض رسوم على واردات المنتج النهائي من حديد التسليح، وهذا ما تؤيده مصانع الدرفلة، وبالفعل تم فرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصُنع من دول أوكرانيا وتركيا والصين.