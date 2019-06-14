المتظاهرون في الجزائر يطالبون برحيل رئيس الوزراء وحكومته

طالب اليوم الجمعة المتظاهرون الجزائريون مع بداية حراك الجمعة الـ17 من عمر الاحتجاجات بالبلاد،

برحيل الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح، ومحاسبة الفاسدين، ومدنية الدولة ورئيس الوزراء نورالدين بدوي وحكومته، معتبرينها غير شرعية بسبب الرفض الشعبي لها.



كما طالب المتظاهرون بمحاسبة بدوي على ما وصفوه بـ"استغلال منصبه كوزير للداخلية في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وإشرافه على تزوير جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية ".



ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد رفضهم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، بعد إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو المقبل، والتمسك بمطالبهم المشروعة.



يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ الثاني والعشرين من فبراير احتجاجات كل يوم جمعة للمطالبة بتطهير البلاد من رموز نظام بوتفليقة.