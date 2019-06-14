مصرع شاب إثر انقلاب جرار زراعي بالدقهلية

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر انقلاب جرار زراعى كان يقوده بمصرف رى بمركز منية النصر، محافظة الدقهلية.



وكان اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بانقلاب جرار زراعى داخل مصرف رى بعزبة أبوشهدة، التابعة للمركز.



وانتقل ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من إنقاذ السائق وانتشاله من المياه، ويدعى خالد رضا الزيدي، 20 سنة، ومقيم بقرية ميت تمامة التابعة للمركز، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر فى حالة غيبوبة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة.