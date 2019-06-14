ضبط 12 عنصر إجرامي بحوزتهم مخدرات وسلاح في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة علي مركز بهدف ضبط تجار السلاح والمخدرات والمسجلين خطر بشبين القناطر اسفرت عن ضبط 12 متهما من العناصر الإجرامية الخطرة من بينهم العنصر الإجرامي ا"سلام اللص" وبحوزته سلاح آلي بقصد الإتجار للتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد شن حملة مكبرة على البؤر الإجرامية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة بالمثلث الذهبى بشبين القناطر بقيادة العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية ومشاركة العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم محمد السايح رئيس مباحث شبين القناطر.



وأسفرت الحملة عن ضبط 12 عنصر إجرامي بينهم 4 متهمين من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية 8 متهمين في قضايا ضبط وإحضار ومراقب هارب وفرض إتاوه وتزوير في محررات رسمية وسمسرة وهاربين من أحكام جنايات و2 سلاح ناري بندقية آلية و3 فرد روسي و12 طلقة و3 قضايا مخدرات بإجمالي نصف كيلو هيروين و60 قضية في مجال المرافق العامة و149 قضية ومخالفة مرورية متنوعة.



كما تم ضبط إسلام م ك وشهرته " إسلام اللص" عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 10741 لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر سرقة سيارة.. الهارب من المراقبةعلى ذمة القضية رقم 6035 لسنة 2011 م جنايات قسم الخصوص سرقة بالإكراه الحكم 5 سنوات مراقبة بحوزته سلاح ناري بندقية آلية وخزينة و10 طلقة نارية وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الاتجار.



كما جرى ضبط محمد م م سن 35 عاطل حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة أمام وحدة مرور عرب العليقات بدون وجه حق. كما جري ضبط ياسر س خ عاطل وذلك لقيامه ببيع أوراق خاصه بإدارة مرور القليوبية بوحدة مرور عرب العليقات بدون مقتضى والنصب على المواطنين وايهامهم بأن تلك المستندات اللازمة لإجراءات الترخي دون التصريح بالموافقة من الجهات.



كما تم ضبط مسعد الطوخي وخالد ح ق عاطل لقيامهما بممارسة اعمال السمسرة بوحدة مرور عرب العليقات دون وجه حق، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.