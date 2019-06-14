الليلة.. حفل فني لفرقة "برانويد آيز" بمركز درب 1718

ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، الذي ينظمه مركز درب 1718 للثقافة والفنون بالفسطاط، يقام في الثامنة من مساء اليوم الجمعة حفل موسيقي تحييه فرقة "برانويد آيز".



"برانويد آيز" فرقة مصرية تخصصت في موسيقى البروجريسيف روك، قدمت على مدار عامين حفلات ناجحة عزفت فيها أهم أغاني الفريق الأسطوري بينك فلويد وأغاني المشاريع الأخرى لكل من: ديفيد جيلمور وروجر ووترز مؤسسي فريق بينك فلويد.



وتضم الفرقة: وسام سلطان عازف جيتار، رامي نبيل عازف جيتار، ميشيل خاطر عازف درامز، يوسف حسن عازف بيز جيتار، وعبدالله ناصر كيبورد ومؤثرات صوتية.



يشار إلى أن مركز درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة هو منظمة غير ربحية تأسست في عام 2008، وتشمل مبانيها مجموعة متنوعة من المساحات الداخلية والخارجية التي تستضيف وسائل الفن المختلفة والأحداث الثقافية، ويمتلك المركز مساحتين عرض فني ومسرح للرقص والحفلات الموسيقية وسينما في الهواء الطلق لعرض الأفلام المستقلة وحدائق وأسطح مباني.