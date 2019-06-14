وكيل زراعة كفر الشيخ: تطهير 102 كيلو متر من قنوات الري

أعلن المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عن تطهير أكثر من 102 كيلومتر من قنوات الرى والمصارف الزراعية بمراكز ومدن المحافظة.



وقال "عبدالله"، أنه تم تطهير أكثر من 50 كيلو مترًا من قنوات الرى، وأيضًا 52 كيلو مترًا من المصارف الزراعية، على مستوى قطاعات محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالمحافظة.



وأكد "عبدالله"، أنه تم خلال عملية التطهير إزالة ورد النيل، والبوص، والحشائش، من جوانب المصارف، لضمان وصول مياه الرى لجميع الزراعات الصيفية، ومنع تلوث هذه المصارف، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ.