تعرف على شروط القبول فى برنامج "تكافل وكرامة"

يعد برنامج تكافل وكرامة هو إضافة لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لعام 2017، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال صرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة التي لديها أبناء فى مراحل التعليم المختلفة ومن خلال هذه السطور سوف تتعرفون علي شروط القبول في مشروع تكافل وكرامة وهي:



1- أن لا يكون الزوج أو الزوجه أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.



2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.



3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.



4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.