النرويج: مبكر للغاية توجيه اتهامات في حادثة ناقلتي خليج عمان

أعلنت النرويج أنه "من المبكر للغاية" التوصل للمسؤول عن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان، بعدما أشارت الولايات المتحدة بأصابع الاتهام صوب إيران في التفجيرات التي تمت أمس الخميس.



وقالت وزيرة الخارجية إين أريكسين سوريد لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة النرويجية (إن أر كيه): "من المبكر للغاية تحديد المسؤول عن الوضع في المنطقة، والتوصل إليه".



ونوهت الوزيرة النرويجية إلى أن الوضع يحتاج إلى "القليل جدا" ليشهد تصعيدا وإحدى ناقلتي حادثة أمس الخميس ناقلة النفط "فرونت ألتاير" المملوكة للنرويج.



وأشارت سوريد إلى أن الهيئة البحرية النرويجية حثت السفن النرويجية في المنطقة على تعزيز التدابير الأمنية والاطلاع على أحدث التطورات.