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الثقافة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:20 م

"كيان ماريونيت مصر للعرائس" بضيافة المعهد الفرنسي بالإسكندرية

كيان ماريونيت مصر
نضال ممدوح
dostor.org/2667910

يستضيف المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ عرضًا لعرائس الماريونيت والذي تقدمه فرقة كيان ماريونيت مصر للعرائس.

العرض فكرة وإخراج: محمد فوزي٬ دراماتورج: رشا عبد المنعم٬ أداء وتحريك: محمد فوزي - مينا يوسف – خالد خليل - محمد فتحي – أحمد مصطفى – مصطفى إسماعيل – مصطفى حزين – ضياء الفولي – محمد سلام – ولاء يسري – ريهان نادر.

عالم خيالات هو العالم السحري الأسطوري، عالم يمتزج بالإثارة والمتعة البصرية والبهجة ويستخدم تقنيات المسرح الأسود فى رسم الصور الدرامية من خلال خامات نعرفها مثل الحبال المطاطية التى تشكل عددًا من الصور والأدوات المنزلية التى نراها كشخصيات لها أبعاد اجتماعية وسيكولوجية.

ويشار إلى أن فرقة "كيان" تأسست لإحياء فن تحريك العرائس في مصر٬ من أجل تعليم فنون صناعة وتحريك العرائس للأجيال الجديدة وخلق حالة من البهجة وسط الأطفال من خلال التعلم، بدأت كيان ماريونيت في أعقاب ثورة 2011، وشاركت من حينها بالعديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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