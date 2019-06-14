الأمن اللبناني يحبط تهريب 10 سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية

تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط عملية لتهريب 10 أشخاص يحملون الجنسية السورية، إلى داخل الأراضي اللبنانية، بعدما كانوا قد تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين.



وأعلنت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، أنها أحبطت عملية التهريب التي جرت عبر بلدة (الصويري) في منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدموا على الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة.



وأضافت أنه تم أيضا إلقاء القبض على شخصين لبنانيين خلال إحباط عملية التسلل، وتبين أنهما ممن يقومون على عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان باستخدام سيارات نقل جماعية تحمل لوحات رقمية مزورة.



وأشارت إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين والمهربين، إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.