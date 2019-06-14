بلجيكا تحافظ على صدارتها لتصنيف الفيفا

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارته لتصنيف منتخبات كرة القدم في الإصدار الجديد الصادر اليوم الجمعة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما ظل ترتيب الفرق الأربعة الأولى دون تغيير.



وكشف الموقع الرسمي للفيفا، عن أن بلجيكا استمرت في صدارة التصنيف مكتسبة 9 نقاط (1746 نقطة)، كما أنها وسعت الفارق مع فرنسا صاحبة المركز الثاني، والتي خسرت 16 نقطة (1718 نقطة).



وحافظ منتخب البرازيل على موقعه بالمركز الثالث (1681 نقطة)، وعلى شاكلته جاء منتخب إنجلترا رابعًا (1652نقطة).



وقفزت البرتغال إلى المركز الخامس في تصنيف الفيفا مكتسبة 24 نقطة (1631 نقطة)، بعد أن حصل "برازيل أوروبا" على لقب دوري الأمم في نسخته الأولى.



وعلى صعيد إفريقيا، ظلت السنغال في موقع الصدارة والمركز الـ22 عالميًا، تلتها تونس في المركز الثاني، ثم نيجيريا والمغرب في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.



أما المنتخب المصري فاحتل المركز الثامن إفريقيًا والـ58 عالميًا، بينما جاءت الجزائر في المركز الـ12 إفريقيًا والـ 68 عالميًا.