الفلسطينيون بغزة يستعدون لجمعة "لا لضم الضفة الغربية"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة، اليوم، في الجمعة الستين لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة الغربية"، تاكيدا على رفض تصريحات السفير الامريكي لدى دولة "الاحتلال" ديفيد فريدمان، وتأكيدا على رفض السياسية الامريكية التي أصحبت تشكل عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني، حسب وكالة سماء الفلسطينية.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها، ضرورة الحفاظ على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، مؤكدة استمرارها حتى تحقيق أهدافها.



ياتي ذلك وسط قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لأهداف تابعة لحماس في قطاع غزة؛ ردا على قصف صاروخي من القطاع على جنوب إسرائيل.



يشار إلى 307 فلسطينيين قتلوا خلال مواجهات مسيرات العودة مع جيش الاحتلال على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس 2018، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.