البرلمان العربي يعقد ندوة "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة" الإثنين المقبل

يعقد البرلمان العربي ندوة بعنوان "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي" بمقر جامعة الدول العربية يوم الإثنين القادم الموافق 17 يونيو الجاري.



ويفتتح الندوة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الذي يستعرض المستجدات الخطيرة التي تستدعي وجود استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي وضرورة مواجهة المطامع الاستعمارية والمشاريع العدوانية والتهديدات الإقليمية بإستراتيجية عربية.



وسيشارك في الندوة نخبة بارزة من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين والخبراء العرب، ورؤساء لجان الشؤون السياسية والعلاقات الدولية في المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء أقسام العلوم السياسية في عدد من الجامعات العربية.



وستشهد الندوة تقديم أربع أوراق عمل تُغطي محاور الندوة الأربعة (العلاقات العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعلاقات العربية مع الجمهورية التركية، والعلاقات العربية مع دول الجوار الإفريقي، والعلاقات العربية مع دول الجوار الأوروبي).



وسيقدم هذه الأوراق نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والسياسيين والخبراء العرب وهم: الوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق بجمهورية مصر العربية، الوزير صالح حمد القلاب وزير الاعلام الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور محمد بن صقر السُّلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد تاج الدين الحسيني الأكاديمي والباحث السياسي ورئيس منتدى 21 للحوار والتنمية بالمملكة المغربية.



ويأتي عقد هذه الندوة الهامة وذلك استشعارًا من البرلمان العربي لخطورة التدخلات التي تقوم بها الدول الإقليمية في الشؤون العربية والتي وصلت إلى حد المساس بسيادة الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية واستهداف أمنها والتعرض لمصالحها.



ويهدف البرلمان العربي من عقد هذه الندوة لمناقشة الأسس والأهداف والأحكام التي ينبغي تضمينها في "الإستراتيجية العربية للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، من أجل بناء موقف وسياسة عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.