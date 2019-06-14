القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب في بني سويف

أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، عن توافر فرص للعمل لديها عن طريق مكتب التشغيل ببني سويف بإحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة - فرع بني سويف، وذلك براتب مجزي يحدد بحسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مساعد بيع، وتوزيع، حيث لا تشترط الشركة في المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل، على ألا يزيد عمؤ المتقدم للوظيفة عن ٤٥ سنة، وألا يقل عمره عن ١٨ سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتوافر تأمين اجتماعي، وأيضا إمكانية التثبيت بعد 4 شهور من العمل.



وعلى من يجد في نفسه الشروط السابق ذكرها، التوجه إلى مقر الشركة في بني سويف -الكوم الأحمر - طريق بني سويف الفيوم الزراعي، للاستفسار يرجى الاتصال على ٠١٠٣٣٣٤١٩٢٧ أو ٠١٠٢١٢٤٠٣٠٠