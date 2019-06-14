ملادينوف يصل غزة ويجتمع بقيادات حماس

وصل نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة المحاصر، بعد القصف الذي شنه الاحتلال ضد القطاع.



ويجتمع ملادينوف، في هذه الأثناء، بقيادات حركة حماس الفلسطينية، لبحث التطورات الأخيرة فيما يخص عملية التهدئة مع تل أبيب برعاية مصرية، وتوتر التصعيد الأخير، حسبما نشرت صحيفة "القدس" الفلسطينية.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا بالطيران الحربي والمدفعية، فجر الجمعة، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثاني على التوالي.



وقال رونين مانليس، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافًا في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع سقط في غلاف غزة، ما أدى لإصابة منزل بشكل مباشر في مستوطنة سديروت.