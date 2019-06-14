خبير: ضم ممثلين عن القطاع الخاص لمجلس الصناعة سيصب في مصلحة التجارة

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن إعادة تشكيل مجلس التجارة والصناعة، خطوة إيجابية، للتنسيق فى اتخاذ القرارات بين وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، كذلك الهيئات التابعة للوزارات الاخرى المعنية بالتجارة والصناعة.



وأكد "الإدريسي" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن تلك الخطوة ستصب فى مصلحة القطاع الصناعي والتجاري بشكل خاص وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام، بالإضافة إلى أنه سيساهم فى التخلص من فكر الجزر المنعزلة الذى استمر لعقود كثيرة وخلق تكامل بين الهيئات والمساهمة فى تطويرها واتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة قطاعى التجارة والصناعة.



والجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس التجارة والصناعة، والذي ضم لأول مرة ممثلين عن منظمات الأعمال المختلفة.



ويقوم مجلس التجارة والصناعة بدور المجلس الأعلى للوزارة ويتولى مهام توحيد الرؤى فيما يتعلق بتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة على المستويين المحلي والدولى.