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رياضة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:06 م

كونميبول يدعو قطر وأستراليا للمشاركة في كوبا أمريكا 2020

كونميبول يدعو قطر
أ ش أ
dostor.org/2667889

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" الليلة الماضية أنه سيدعو منتخبي أستراليا وقطر للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2020 التي ستشارك في تنظيمها للمرة الأولى دولتين مختلفتين وهما الأرجنتين وكولومبيا.

وعقد مجلس كونميبول اجتماعا مساء أمس الخميس، في مدينة ساباولو البرازيلية قبيل انطلاق النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا والتي تنظمها البرازيل هذا العام ووافق على مشاركة قطر وأستراليا في نسخة العام المقبل.

يذكر أن أستراليا وقطر فازتا بأخر نسختين من بطولة كأس أمم أسيا، وستقسم بطولة العام القادم إلى مجموعتين تضم كل منها ست فرق، حيث ستضم مجموعة الشمال كل من البرازيل وكولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو بالإضافة إلى أحد المنتخبين المدعوين للمشاركة في البطولة من خارج القارة الأمريكية الجنوبية.

وتضم مجموعة الجنوب كل من تشيلي وأوروجواي والأرجنتين وباراجواي وبوليفيا وأحد المنتخبين المدعوين من خارج أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة.

وسيتحدد انضمام قطر وأستراليا إلى هذه المجموعة أو تلك من خلال القرعة، حسبما أفاد كونميبول من خلال موقعه الرسمي على الانترنت وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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