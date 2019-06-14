استمرار الاتصالات المصرية لليوم الثاني لمنع التصعيد في غزة

استمرت الاتصالات المصرية المكثفة، لليوم الثاني على التوالي، مع فصائل المقاومة الفلسطينية، للصغط على تل أبيب من أجل تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، ومنع اندلاع تصعيد في قطاع غزة المحاصر.



وأكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أنهم يتابعون، منذ يوم الخميس، مع المسؤولين المصريين تثبيت الهدوء، وإعطاء فرصة لتنفيذ بنودها، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



وأوضح أن الاحتلال يسعى للتنصل من المسؤولية عن معاناة أهالي غزة المحاصرين، ومن الواجب قطع الطريق على هذه المحاولات.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالطيران الحربي، والمدفعية، فجر الجمعة، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثاني على التوالي.



وقال رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافًا في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط في غلاف غزة، ما أدى لإصابة منزل بشكل مباشر في مستوطنة سديروت.