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الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:04 م

مصر تستعرض إنجازات الحركة النقابية خلال عام في مؤتمر العمل الدولي

النائب محمد وهب الله
النائب محمد وهب الله
دعاء جابر
dostor.org/2667884

أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس وفد العمال المشارك بمؤتمر العمل الدولي المقام حاليا بجنيف، النائب محمد وهب الله، أن لجنة المعايير بالمؤتمر ستناقش اليوم الجمعة، حالة مصر.

وأوضح وهب الله، أن الكلمة ستستعرض ما اتخذته مصر من إجراءات تتسق مع المعايير والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى الجهود المبذولة من وفد مصر الذي يضم أطراف العمل الثلاثة (حكومة، أصحاب أعمال، عمال) من أجل شرح كافة المتغيرات التي حدثت منذ إصدار قانون التنظيمات النقابية، والذي ساهم في تحقيق مبدأ الحريات النقابية الذي تهدف إليه اتفاقيتي 87-48 الدولتين.

ومن أهم إنجازات الحركة العمالية المصرية التي سيتم عرضها في كلمة مصر اليوم، هو إصدار قانون جديد للنقابات العمالية في عام 2017 بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث تبعته إجراء الانتخابات العمالية عام 2018، وأفرزت نسبة عالية من الشباب والنساء داخل صفوف المنظمات النقابية، وظهور نقابات جديدة مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منها على سبيل المثال النقابة العامة للنقل والمواصلات.

وفي أعقاب إصدار هذا القانون وإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار النقابي، فقد نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سلسة من الدورات التدريبية والتثقيفية لتدريب القيادات النقابية الجديدة على إدارة المنظمات النقابية وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك.

ولا ننسى الجهود الحثيثة والمخلصة والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق مطالب العمال والنقابات، حيث وافق مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجر وتطبيقه بداية من شهر يوليو 2019، وكذلك منح علاوات وحوافز للعاملين وزيادة المعاشات التقاعدية، وهو ما يمثل انتصارًا للطبقة العاملة، ويؤكد على الرغبة الأكيدة في العمل من أجل النهوض بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل، علاوة على الخطط القومية لتعزيز الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتدشين عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى كمشروع محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمشروع القومي للطرق ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات الأخرى التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء الشعب المصري، مما كان له أثرًا واضحًا في انخفاض معدل البطالة وزيادة فرص العمل.

ولعبت الحركة العمالية في مصر خلال الفترة الأخيرة دورا حيويًا على المستوى الوطني، حيث شارك عمال مصر في إعداد التشريعات والقوانين المرتبطة بالطبقة العاملة، وذلك من خلال ممثليهم بمجلس النواب المصري وبالتحديد في لجنة القوى العاملة، والتي ساهمت في إقرار عدة قوانين، علاوة على الإنتهاء من إعداد مشروع قانون العمل، والذي سيراعي حقوق العمال ويوفر ظروف وشروط عمل مناسبة، حيث تم حوار مجتمعي حوله بين أطراف العمل الثلاثة والعمال والنقابات، وبما يتوافق مع أحكام الدستور المصري، وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر، بالإضافة إلى أنه جاري إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية بهدف تحسين المعاشات وتعزيز دور الضمان الاجتماعي، وكذلك تعديل قانون المنظمات النقابية لتوسيع قاعدة إنشاء وتأسيس نقابات عمالية جديدة لخدمة قضايا العمل والعمال في مصر، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على هذا التعديل الذي ينص على أن يصبح عدد العمال لتشكيل لجنة نقابية 50 عامل بدلا من 150، وعدد اللجان النقابية اللازمة لتشكيل نقابة عامة 10 لجان بدلا من 15، وعدد النقابات العامة اللازمة لتشكيل اتحاد 7 بدلا من 10، وتقليل عدد العمال المنضمين للاتحاد ليصبح 150 ألف عامل بدلا من 200 ألف عامل.

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