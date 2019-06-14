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الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:00 م

تامر حسني يكشف موعد عرض "كل سنة وإنت طيب"

تامر حسني
تامر حسني
محمد مجدي
dostor.org/2667879

أكد الفنان تامر حسني أنه قارب على إنهاء تصوير أحداث فيلمه الجديد "كل سنة وإنت طيب"، الذي يعود من خلاله للسينما بعد آخر تجاربه "البدلة" الذي حقق خلاله إيرادات مرتفعة للغاية.

وأشار حسني، خلال لقائه ببرنامج "أراب وود" المذاع على قناة روتانا، إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور، ومن المنتظر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويتبقى لتامر حسني وفريق عمل الفيلم حوالي 10 أيام وينتهي تصويره بشكل كامل، وستكون هذه المشاهد ما بين لوكيشانات خارجية وداخلية بالقاهرة.

فيلم "كل سنة وإنت طيب" من بطولة تامر حسنى، عائشة بن أحمد، زينة، خالد الصاوى، وآخرين، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق، وانتاج نيوسينشري- دولار.

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