كيف تتخلصين من احمرار الوجه الناتج عن الالتهابات؟

تتعرض بعض الفتيات خاصة ذوات البشرة الدهنية إلى احمرار الوجه بسبب الالتهابات الناتجه على الأرجح من حبوب البشرة، وهناك فتيات تتعرض للاحمرار بسبب محاولتها فتح الحبة والتخلص من المادة بداخلها مما يعرضها لاحمرار المكان وتجهل التصرف في ذلك الأمر.



لذا لديكِ مجموعة من الحلول من شأنها التخلص من هذا الاحمرار



- الزبادي

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على نضارة البشرة وتهدئتها بمثابة مرطب لها، من خلال عمل مساج لطيف للبشرة، ويمكنكِ استخدام الزبادي من خلال وضعه مباشرة على البشرة أو مكان الحبوب مدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر.



- العسل

يعمل على إزالة الخلايا الميتة من البشرة عن طريق استخدامه مع السكر، بإمكانك خلط ملعقة من العسل مع القرفة لعمل خليط يتم وضعه على البشرة مدة 10 دقائق، ثم غسله بالماء الفاتر.



- الثلج

يعمل على تهدئة الاحمرار الناتج عن حبوب البشرة من خلال عمل تدليك على الحبوب نفسها بواسطة مكعبات الثلج والمرور عليها لمدة عدة دقائق.



- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي على مادة التانين، وهي مادة قابضة تعمل على تقليل الاحمرار بالوجه، فاستخدامه عن طريق غلي الباكيت الخاص بالشاي، وبعد وصوله إلى درجة الحرارة المناسبة يتم تمرير الباكيت على الوجه.