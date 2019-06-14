الذكرى الـ5 لرحيل الشاعر بدر توفيق في "بيت الست وسيلة"

يقيم بيت الشعر العربى "ببيت الست وسيلة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، أمسية شعرية تتناول السيرة الذاتية للشاعر الراحل بدر توفيق، وإلقاء بعض من أشعارة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله.



وتستضيف الأمسية شعراء شباب الجامعات منهم: نور الدين نادر، حسن البربرى، محمد طارق الصاوى، يونس أبو سبع، أحمد خالد الشرفى، ومحمد منصور، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.



ويسبق ذلك فى الخامسة مساء لقاء مجلس أمناء "بيت الشعر" مع شباب الشعراء حول مستقبل الشعر.



ويأتي ذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي يقدمها صندوق التنمية الثقافية للجمهور، لرفع الوعي وزيادة المعرفة، وتعريفهم بالعديد من الشخصية الثقافية والأدبية الراحلة.