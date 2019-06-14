القوى العاملة بالوادي الجديد تجهز قاعدة بيانات العمالة الحرفية

أكد أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، أنه تم البدء في إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالعمالة الفنية والحرفية الماهرة؛ لتدعيم المصالح الحكومية والمشروعات الجديدة بها وذلك ضمن خطة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لإعداد كوادر حرفية مدربة على أعلى مستوى من أبناء المحافظة.



وأوضح مدير عام القوى العاملة - في بيان اليوم الجمعة أن إعداد قاعدة بيانات سيتم من خلال إقامة دورات تدريبية مكثفة لشباب الخريجين علي أعمال الحرف المختلفة التى تضم الكهرباء والسباكة والتشييد والبناء والمحمول والميكانيكا والخراطة واللحام، مشيرا إلى أن هذه الدورات ستنفذ بكافة مراكز المحافظة من خلال مكاتب العمل التابعة للمديرية، على أن يتم إعطاء كل متدرب شهادة موثقة تفيد اجتيازه لهذه الدورات.



وأضاف أن هذه الدورات تستهدف أكبر عدد من شباب الخريجين لتدريبهم خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إنشاء مصنع حمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور والذي سيوفر 3 آلاف فرصة عمل أغلبهم من الحرفيين والعمالة الماهرة، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات الصناعية التي سيتم تنفيذها وتحتاج إلى الأيادي المدربة.