روحاني: الأفعال الأمريكية تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن الأفعال الأمريكية تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال اجتماع لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تكتل أمني تقوده الصين، ويضم روسيا والهند.



وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسئولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان، أمس الخميس، بينما تنفي طهران أي صلة لها بالأمر.



ولم يتطرق روحاني لذكر الهجوم، لكنه ركز على انتقاد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العام الماضي، من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015.



وذكر أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق.



وقال روحاني، خلال الاجتماع المنعقد في بشكيك عاصمة قرغيزستان: "تطلب إيران من الأطراف الباقية في الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتها على الفور".