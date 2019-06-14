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الثقافة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:54 ص

عبده الزراع: "زهرة اللوتس" عرض مسرحي يليق بعقل ووجدان أطفال هذا الزمان

عبده الزراع: زهرة
جمال عاشور
dostor.org/2667868

قال الكاتب المسرحي عبده الزراع، إن عرض الأطفال "زهرة اللوتس"، يعرض حاليا بمسرح ميامى، وهو من إنتاج المسرح القومى للأطفال، الذى يديره الفنان القدير حسن يوسف، لافتا إلى أنه من تأليف المبدع طارق مرسي، وأغانى الشاعر المبدع أيمن النمر، وألحان الفنان الكبير إيهاب حمدى، وإخراج الفنان الكبير محمد حجاج، وبطولة القديرين سيد جبر، وحمدى العربى، والفنان وائل إبراهيم، وعدد من نجوم المسرح القومى للأطفال.

وأكد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس يوك"، أن المخرج استطاع أن يقدم عرضا مسرحيا متميزا يليق بعقل ووجدان أطفال هذا الزمان، من خلال عناصر العرض المختلفة، بداية من النص الجيد الذى يناقش فكرة حب العمل، الذي هو وسيلة لحل جميع المشاكل التى من الممكن أن تواجه الإنسان في حياته، واستفاد الكاتب من توظيف قصة علاء الدين والمصباح السحرى، واستحضار الجنى الذى استطاع أن يساعد علاء الدين الجناينى الفقير، الذى يعشق العمل، ولديه مواهب فنية وصديق لمجموعة الحيوانات أن يصل إلى حل لغز زهرة اللوتس لإنقاذ المملكة من شر عم الأميرة الذى يريد الاستيلاء على السلطة من خلال معاونة الوزير أبو الأفكار، على الرغم من أن الأميرة هى الوريثة الشرعية للعرش بعد موت أبيها والذى أوصى بأن تخلفه فى حكم البلاد لحبها للرعية، ومن خلال المؤامرات التى يصنعها عم الأميرة بمد فترة الحداد على ملك البلاد لتصل إلى شهرين متتاليين يمنع فيهم الناس من العمل، ومن يخالف الأوامر يعرض نفسه للسجن والجلد، ويستطيع عن طريق نفوذه داخل المملكة أن يحاصر الأميرة ويمنع الناس من رؤيتها، ولكنها تفطن لمكر عمها وتصر على رد ملكها ومن خلال وفاء كبير حرس المملكة تستطيع أن تهرب إلى أحد مخازن الغلال الخاصة بالتاجر "على" صديق علاء الدين، والمحب لوطنه، ويستطيع علاء الدين بمعاونة اصدقاؤه من الحيوانات الأليفة والجنى أن يتغلب على كل الصعاب، وينقذ البلاد من هذا الظالم، وتتوج الأميرة حاكمة على عرش البلاد.

وأوضح أن "حجاج" استطاع أن يعزف سيمفونية رائعة، من خلال إشاعة جو المرح فى العرض واستقطاب وجدان وعقل ومخيلة الطفل، وتقديم الأفكار فى وجبة خفيفة على القلب، تألق الفنانان الكبيران سيد جبر، وحمدى العربى فى دويتو منسجم ومدهش، واستطاعا أن ينتزعا البسمة، وأحيانا الضحكات المجلجلة من جمهور العرض، كما تألق وائل إبراهيم فى دور "على" صديق علاء الدين، والذى ضرب مثلا يحتذى في قيمة الصداقة، "وأن الصديق وقت الضيق".

وتابع: كما تألق بطل العرض وقدم دورا متميزا، بينما تألقت بطلة العرض فى تقديم دور الأميرة بتمكن وتميز، أما مجموعة الحيوانات فقد إشاعت جو المرح والسعادة خاصة الممثل الذى قام بدور الحمار، يعرف جيدا معنى مسرح الطفل، فهو يتميز بحفة دمه.

ولفت إلى أن كلمات الأغاني جاءت معبرة عن الموقف الدرامى ومضمون العمل، وأدهشته موسيقى إيهاب حمدى الذى استطاع أن يأخذنا لعوالم ألف ليلة وليلة، بموسيقاه الناعمة الراقصة الحالمة فى بعض المشاهد، والسريعة الراقصة فى مشاهد أخرى، ووفق إلى حد بعيد مصمم الرقصات فجاءت استعرضاته متميزه وفيها توافق بدنى، والديكور كان مبهجا ومعبرا عن الحالة الدرامية، وأدهشنى ديكور بعض المشاهد خاصة مشهد عالم البحار، والملابس جذابة ومتقنة الصنع ومناسبة لأدوار للممثلين، والمسرحية مليئة بالقيم الإيجابية التى بجب أن نعلمها لأطفالنا.

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