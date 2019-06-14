توتال وشركات أجنبية أخرى تسعى لتجديد تراخيصها في ليبيا

قال وزير الاقتصاد الليبي، علي عبد العزيز العيساوي، إن توتال الفرنسية وشركات أجنبية أخرى بدأت تجديد تراخيص أعمالها لدى الحكومة الليبية المُعترف بها دوليا بهدف مواصلة العمل في البلاد.



وقد تهدئ تصريحات العيساوي مخاوف الغرب من أن حكومة طرابلس ستسعى لتعليق عمل شركات النفط وشركات بقطاعات أخرى مع خوضها صراعا للبقاء في مواجهة هجوم تشنه قوات شرق ليبيا.



وفي مايو، علقت وزارة الاقتصاد عمل توتال و39 شركة أجنبية أخرى، قائلة إن تراخيصها انتهت قبل أن تمنحها فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لطلب تراخيص جديدة.



ويرى بعض الدبلوماسيين والمحللين أن هذا التحرك هو ضغط سياسي يهدف إلى تعزيز الدعم في الخارج لمواجهة هجوم يشنه الجيش الوطني الليبي، الذي يسعى منذ أكثر من شهرين للسيطرة على العاصمة طرابلس.