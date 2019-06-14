برنار ليفى: نبحث توسع أنشطة "إديسون" في مصر

قال جين برنار ليفى، رئيس شركة الكهرباء الفرنسية EDF المالكة لشركة إديسون الإيطالية العاملة بمصر، إن اهتمام الشركة بالتوسع في أنشطتها بمصر من خلال "إديسون" في ظل الخبرات التي تتمتع بها الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وشراكتها مع قطاع البترول في مشروع إنتاج الكهرباء من حصة إديسون من الغاز الإضافى بحقل أبو قير لاستخدامه في محطة توليد الكهرباء بكفاءة عالية، فضلًا عن الاهتمام بالمشاركة في سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعى.



وأكد برنار ليفى، أن الشركة أصبحت أكثر جاذبية في ضوء إقرار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وعمليات تحرير سوق الغاز في مصر، مما يسمح بتطبيق مبدأ التنافسية ويفتح آفاقًا أوسع للعمل به.



وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير البترول مع مسئولي المؤسسات الفرنسية المعنية بشئون الطاقة على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى في البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.