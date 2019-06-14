بدء التصويت بانتخابات نقابة المهندسين بالغربية

بدأ الإقبال على انتخاب نقيب المهندسين بمحافظة الغربية داخل المقر الرئيسى للنقابة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية من جموع المهندسين قبل بدء صلاة الجمعة.



تجرى انتخابات رئاسة نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، داخل مبنى النقابة بمدينة طنطا، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم بها النقيب السابق الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا السابق، وعميد إحدى كليات الهندسة الخاصة حاليا.



ويتنافس على مقعد النقيب 7 مرشحين، هم المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس عبده الشناوى، والمهندس على بسطويسى، والمهندس فتوح الوردانى، والمهندسة إيناس خاطر، والمهندس حسام طلعت، والمهندس علاء فهمى رئيس مركز ومدينة سمنود وقطور السابق.



يذكر أن عدد من لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية يبلغ نحو 37 ألف مهندس