الطاقة النظيفة تشكل 22.1% من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين

قال تشانج جيان هوا رئيس مصلحة الدولة للطاقة، إن الصين سرعت بتطوير الطاقة النظيفة وكثفت عمليات استكشاف الغاز الطبيعي في الأعوام الخمسة الماضية.



وشكلت موارد الطاقة النظيفة 22.1 % من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين، بزيادة من 14.5 % عما كان عليه قبل خمسة أعوام، حسبما قال تشانج.



وأضاف أن الفحم يشكل أقل من 60 بالمائة من إجمالي الطاقة المستخدمة، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي قد حقق تحسنا لينخفض بنسبة 20.3 % خلال الخسمة الأعوام الماضية كما كثفت الصين استكشاف النفط والغاز لضمان أمن الطاقة.



وتعمل البلاد لتخفيف اعتمادها على الفحم وغيره من الوقود الأحفورية لمعالجة التلوث وتعزيز التنمية الاقتصادية خارج الصناعات الثقيلة.



وقال تشانج إن الصين حققت اختراقات في التكنولوجيا الرئيسية للطاقة النووية والنفط والغاز غير التقليدي وحققت إبداعات في مجالات مثل الشبكات الذكية والمركبات الكهربائية والبيانات الكبرى للطاقة.



ولفت إلى أن الصين ستواصل حفز استخدام الطاقة النظيفة وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال في المستقبل.