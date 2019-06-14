الصين تطلق كتبا زرقاء بشأن هندسة المعلومات الإلكترونية

أصدرت الصين سلسلة من الكتب الزرقاء حول تطوير وبحوث هندسة المعلومات الإلكترونية، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة تشاينا ساينس ديلي اليوم الجمعة.



و قالت الصحيفة إن هذة الكتب تتضمن أربعة مجلدات تتعلق بالدوائر المتكاملة والتعلم العميق والإنترنت الصناعي وبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس.



وبدأت عملية الكتابة في عام 2015، بهدف تحليل التطور السنوي للعلوم والتكنولوجيا للمعلومات الإلكترونية ونقل الأخبار حول الإنجازات السنوية المحلية والخارجية والإنجازات الملحوظة في المعلومات الإلكترونية.



يذكر أنه من المتوقع أن تكون الكتب الزرقاء مرجعا للباحثين ودعم صياغة استراتيجيات تطوير لتكنولوجيا المعلومات الإلكترونية.