تزايد شعبية السفر إلى دول منظمة شانجهاي للتعاون في الصين

يقضي عدد متزايد من السياح الصينيين العطلات في الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شانجهاي للتعاون، حيث تعد روسيا الوجهة الرئيسية، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي اليوم الجمعة.



وتأسست منظمة شانجهاي للتعاون عام 2001 من قبل الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وانضمت الهند وباكستان كعضوين كاملين في عام 2017.



وذكرت الصحيفة أن الرحلات الخارجية للشعب الصيني إلى دول منظمة شانجهاي للتعاون قد نمت بشكل مطرد فى السنوات القليلة الماضية، مشيرة الى أن الزيارات الى روسيا على وجه الخصوص زادت بنسبة مضاعفة عامي 2017 و2018، حيث زارها أكثر من مليوني زائر صيني كل عام.



وذكر التقرير أن استضافة روسيا لكأس العالم العام الماضي دفع شعبية البلاد بفضل سياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول المشروطة التي جعلت من السهل على الشعب الصيني زيارتها.



ونقلت الصحيفة عن يانج جينج سونج الباحث في أكاديمية السياحة الصينية، قوله إن إمكانات سوق السياحة في الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون لم يتم استغلالها بالكامل بعد.



وأضاف يانغ قائلا "إن السياحة بلا شك تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، مما يساعد على تعزيز التبادلات الثقافية وتعزيز تواصلهم المتواصل باستمرار".