موقع دعاية كوري شمالي: العلاقات بين الكوريتين تقف عند مفترق طرق

قال موقع دعائي كوري شمالي على الانترنيت اليوم الجمعة، إن العلاقات بين الكوريتين تقف عند مفترق طرق، قبل يوم واحد من الذكرى الـ19 لإعلان مشترك توصلت إليه الكوريتان في أول قمة بينهما على الإطلاق.



انتقد موقع "أوريمينزوككيري"، أحد مواقع الدعاية الكورية الشمالية، كوريا الجنوبية بسبب تدريباتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، قائلا إن رائحة البارود تنتشر نحو كوريا الشمالية.



وقال الموقع، "المشكلة هي أن كوريا الجنوبية تواصل أعمالها العدائية السرية ضد الشمال يوميا تقريبا في الوقت الذي يجب فيه السعي لإجراءات نشطة لحل الوضع الحالي الذي لا يمكن تركه دون مراقبة"، في إشارة إلى التقدم المحدود في الحوار والتعاون بين الجانبين.



وذكر، "إذا تمسكت كوريا الجنوبية بأعمال عدائية سرية مع قوى أجنبية ضد الاتجاه العام وإرادة الشعب، فلن تواجه إلا فقدان الثقة والمواجهة".



وجاء انتقاد كوريا الشمالية هذا، قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الـ 19 لإعلان 15 يونيو المشترك الذي وقع عليه رئيس كوريا الجنوبية آنذاك كيم داي-جونغ وزعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم جونغ-إيل في عام 2000.