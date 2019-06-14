ضبط طن زيت طعام وطحينة داخل سيارة بإمبابة

تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط طن زيت طعام وطحينة داخل سيارة بمنطقة إمبابة.



كانت قد وردت معلومات للعميد مصطفى بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، أكدتها التحريات تفيد قيام "حسن. ا. ع" تاجر مواد غذائية قائد السيارة رقم ع وط مصر باستقلال السيارة قيادته، وتجميع كميات من "زيت الطعام " السابق استخدامه في مصانع الشيبسى وغير الصالح للاستهلاك الآدمى وتنقيته من الشوائب بإضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحة وتعبئته داخل جراكن بلاستيكية وتوزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات مدخلًا الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.



ووجه اللواء رضا شحاتة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بعمل كمين أمني، بالاشتراك مع مباحث التموين، ومفتشى التموين والأغذية، وتم ضبط المتحرى عنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بشارع الوحدة.



وبتفتيش السيارة، عثر على 30 جركن معبأ زيت طعام زنة الواحدة 20 كجم بدون بيانات، و29 كيس طحينة زنة الواحد كيلو بدون بيانات.



وبلغ إجمالى المضبوطات 926 كجم زيت طعام، وطحينة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.



وبمواجهة المتهم اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة.