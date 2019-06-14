تجديد حبس سمسار و4 آخرين بتهمة قتل طبيب يمني بفيصل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس سمسار و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالقتل العمد لجراح يمني داخل شقته بمنطقة فيصل.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت التفاصيل الكاملة حول مقتل الطبيب جراح اليمني نجيب محمد داخل شقته بمنطقة فيصل، وضم بيان الوزارة، أنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص يحمل الجنسية اليمنية، بالعثور على جثة عمه الطبيب جراح نجيب محمد، 65 سنة، داخل شقته بمنطقة فيصل بكامل ملابسه وموثوق اليدين والقدمين ومكمم الفم بشريط لاصق.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت جهوده أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "محددين" سبق الحكم على أحدهم فى جناية سلاح بدون ترخيص وسبق اتهامه فى 4 قضايا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة وقرر أحدهم بتعرفه على المجنى عليه من خلال عمله فى مجال سمسرة العقارات، وقام المجنى عليه بشراء شقته من خلاله وصديقه "حارس عقار، محكوم عليه فى قضية تبديد"، وسابقة اتفاقه مع صديقه على سرقة المجنى عليه لعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بشقته وحال دخولهما للشقة بمفتاح مصطنع فوجئا بوجوده فلم يتمكنا من ذلك.



وكشفت التحريات أنه اتفق مع باقى المتهمين على سرقة المجنى عليه، وفى فجر يوم الحادث توجهوا للعقار وانتظر صحبة أحد الجناة للمراقبة وصعد الاثنان الآخران للشقة، وبطرقهما الباب فتح لهما المجنى عليه فقاما بدفعه وإيثاقه وتكميم فمه، مما أدى إلى اختناقه ووفاته واستوليا على مبلغ مالى عملات مصرية وأجنبية وفروا هاربين، وأرشدوا عن 37 ألف جنيه و6 آلاف ريال يمنى بمنزل الثانى، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.