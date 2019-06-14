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رياضة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:34 ص

بالميراس يعزز موقعه في صدارة الدوري البرازيلي

بالميراس يعزز موقعه
وكالات
dostor.org/2667758

عزز فريق بالميراس موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم من جديد بعدما تغلب على آفاي 2 صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت مساء أمس بالمرحلة نفسها، أهدر فريق أتلتيكو مينيرو نقطتين بعدما تعادل مع ساو باولو 1 1 بينما تغلب جوياس على أتلتيكو باراناينسي 2 1 وفاسكو دا جاما على سييارا 1 صفر وتعادل شابيكوينسي مع فلومينينسي 1 1.

وتغلب بالميراس على آفاي بهدفين نظيفين سجلهما ديفيرسون بروم سيلفا وبرونو هنريكي في الدقيقتين 32 و66.

ورفع بالميراس رصيده بذلك إلى 25 نقطة في المركز الأول ليستعيد فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن أقرب منافسيه سانتوس صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد آفاي عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وحصد أتلتيكو مينيرو نقطة واحدة بالتعادل ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس كما رفع ساو باولو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم مينيرو بهدف للاعب أليراندرو بارا في الدقيقة 44 ثم أدرك ألكسندر باتو التاعادل لساو باولو في الدقيقة 74.

وتغلب جوايس على أتلتيكو باراناينسي 2 1 ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد باراناينسي عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم جوياس بهدفين سجلهما كايكي مورينو رودريجيز وليوناردو بارسيا مونيرو في الدقيقتين السادسة و32 ثم جاء هدف باراناينسي في الثواني الأخيرة من المباراة وسجله رافاييل فاز دوس سانتوس لاعب جوياس بالخطأ في مرمى فريقه.

وتغلب فاسكو دا جاما على سييارا بهدف وحيد سجله دانيلو بارسيلوس في الدقيقة 80 ليرتفع رصيد فاسكو دا جاما إلى تسع نقاط في المركز الخامس عشر ويتجمد رصيد سييارا عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

بينما تعادل شابيكوينسي مع فلومينينسي 1 1 ليرفع الأول رصيده إلأى ثماني نقاط في المركز السابع عشر بفارق الأهداف خلف فلومينينسي.

وافتتح ايفيرالدو التسجيل لشابيكوينسي بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة ثم أدرك باولو هنريكي التعادل لفلومينينسي في الدقيقة 59 قبل أن يطرد زميله ألان رودريجيز دي سوزا في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.

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