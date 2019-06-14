الاستثمار الكوري الجنوبي المباشر في الخارج يسجل رقما قياسيا

أظهرت بيانات حكومية بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، أن الاستثمار الكوري الجنوبي في الخارج سجل أعلى مستوى له في الربع الأول من العام الجاري.



وبلغ حجم الاستثمار المباشر بواسطة الشركات الكورية الجنوبية في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 14.11 مليار دولار بزيادة 44.9% عن نفس الفترة من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.



ويمثل هذا الحجم رقما قياسيا فصليا منذ أن بدأت الحكومة في نشر بياناتها في عام 1981.



وكان حجم الاستثمار المباشر في الخارج قد شهد تراجعا للربع الثاني على التوالي في الربعين الأخير لعام 2017، والأول لعام 2018، ثم تحول إلى الاتجاه التصاعدي، ليسجل زيادة للربع الرابع على التوالي.



وبالنسبة للقطاع، جاءت الصناعات التحويلية في المركز الأول من حيث الحجم، لتسجل 5.79 مليار دولار بزيادة قدرها 140.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.



ويرجع ذلك إلى الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة فضلا عن زيادة الاستثمار في الصين.



وبلغ الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة 3.65 مليار دولار في الربع الأول بزيادة قدرها 95.2% عن نفس الفترة من العام السابق.



وسجلت الصين 1.69 مليار دولار في الاستثمار المباشر بزيادة 156.1% خلال الفترة المذكورة.