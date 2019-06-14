نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أطفيح دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة أطفيح، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.



كما سيطرت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل مخزن تابع لدائرة قسم حي الموسكى، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.