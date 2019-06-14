القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
عالم
الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:25 ص

مسؤول أممي يزور كوريا الجنوبية في الأسبوع المقبل

مسؤول أممي يزور كوريا
وكالات
dostor.org/2667750

أوضحت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا سيزور كوريا الجنوبية في الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري.

وخلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، سيجتمع المقرر الخاص كوينتانا مع النائب الثاني لوزيرة الخارجية لي تيه-هو وغيره من المسؤولين الحكوميين في يوم 17 يونيو.

كما سيجتمع مع الهاربين الكوريين الشماليين ومسؤولي المنظمات الاجتماعية.

وفي يوم 21 يونيو، سيعقد مؤتمرا صحفيا لشرح نتائج زيارته إلى كوريا الجنوبية.

وتأتي هذه الزيارة من أجل جمع البيانات اللازمة للتقرير الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل.

وتعتبر زيارة كوينتانا إلى كوريا الجنوبية، السادسة من نوعها منذ تنصيبه في أغسطس 2016.

يذكر أن كوريا الشمالية لا تسمح لـ كوينتانا بزيارتها، لهذا السبب فإنه يجمع المعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية عبر اجتماعات مع الحكومة الكورية الجنوبية والهاربين الكوريين الشماليين ومنظمات حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ 3 أيام

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ 6 أيام

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ 6 أيام

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ أقل من شهر

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ أقل من شهر

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

الآن

"تويتر" يغلق 4700 حساب إيرانى

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 14 يونيو 2019

كيم كارداشيان داخل البيت الأبيض.. والسبب؟!

هواوى تتحدى جوجل.. وتطلق بديلا لـ"أندرويد"

ads
ads
الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مصر وتنزانيا الودية والتشكيل المتوقع

ألبومات الصور

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية حانوت بزفتى

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

رياضة

رسميا.. الوداد يرفض إعادة إياب النهائي أمام الترجي ويلجأ إلى "الطاس"

بالميراس يعزز موقعه في صدارة الدوري البرازيلي

مارادونا يرحل عن دورادوس المكسيكي لأسباب صحية

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مصر وتنزانيا الودية والتشكيل المتوقع

الرئيس نيوز

"أمم أفريقيا والعاصمة الإدارية".. 10 تكليفات رئاسية للحكومة في أسبوع

"طوارئ" ما بعد مقتل كليبر: تعمير المدافع واستجواب تحت التعذيب وتشريح الجثة

موقع أمريكي: قانون اللجوء السياسي في قطر جاء لشرعنة وجود الإرهابيين من الإخوان

ترامب: لا إيران ولا الولايات المتحدة مستعدتان لعقد صفقة

رغم نفي تحريك الأسعار.. تكدس عشرات السيارات أمام محطات البنزين

كشكول

تعرف على العقوبة المنتظرة في واقعة "الورقة البيضاء" بكنترول أسيوط

الأسبوع المقبل.. انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الدبلوم الفني

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الأول الثانوي الأسبوع المقبل

التعليم العالي: انتهاء فترة التسجيل لوظائف الجامعات الأهلية الجديدة غدًا

التعليم: تحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

ولادة أخف باندا عملاقة في العالم بالصين

الطاقة النظيفة تشكل 22.1% من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين

تزايد شعبية السفر إلى دول منظمة شانجهاي للتعاون في الصين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

زيت الحبة السوداء لعلاج حب الشباب وتساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎