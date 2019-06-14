سول تواجه غموضا بشأن النزاعات التجارية

قالت وزارة المالية بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إن كوريا الجنوبية تواجه حالة من الغموض المتزايد بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتعميق النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسوق أشباه الموصلات البطيء.



وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري لتقييم الاقتصاد إن الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال يظهر تباطؤًا في الصادرات والاستثمار، رغم ارتفاع إجمالي الإنتاج الصناعي قليلًا.



ويستند التقرير، المسمى "الكتاب الأخضر"، إلى أحدث المؤشرات الاقتصادية لعوامل رئيسية مثل الإنتاج والصادرات والاستهلاك واستثمارات الشركات، والتي تقدم أدلة على كيفية أداء رابع أكبر اقتصاد في آسيا في الأشهر الأخيرة.



وتراجعت صادرات البلاد بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 45.9 مليار دولار أمريكي في مايو، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الرقائق وضعف الاقتصاد الصيني. ويعتبر هذا الشهر السادس على التوالي الذي انخفضت فيه الشحنات الصادرة.



يذكر أن صادرات أشباه الموصلات في مايو انخفضت بنسبة 30.5% عن العام السابق.



وتعتبر أشباه الموصلات إحدى أهم الصادرات، حيث تعد كوريا الجنوبية مقرًا لشركة سامسونج للالكترونيات، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، ومنافستها الأصغر إس كيه هاينكس.



وقالت الوزارة إن الحكومة تعتزم الاستعداد للمخاطر وتستكشف مجموعة من الإجراءات لتعزيز الصادرات والاستثمار في وقت يتزايد فيه الغموض الخارجي.