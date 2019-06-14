خام برنت يرتفع لليوم الثاني بعد هجمات على ناقلتين في عمان

واصل خام برنت اليوم الجمعة، مكاسبه القوية التي سجلها في اليوم السابق عقب هجمات تعرضت لها

ناقلتا نفط في خليج عمان مما أثار مخاوف بشان تقلص تدفقات الخام عبر أحد مسارات الشحن الرئيسية في العالم.



ودفعت الهجمات التي وقعت قرب إيران ومضيق هرمز أسعار النفط للارتفاع 4.5 % أمس الخميس، مما أوقف انخفاضا سجلته الأسعار في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف بشأن الطلب العالمي.



وهذه المرة الثانية في شهر التي تتعرض فيها ناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وسرعان ما ألقت واشنطن باللوم على إيران بشأن هجمات أمس الخميس، لكن طهران نفت مسؤوليتها.



وبحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.54 دولار للأوقية، بعد أن صعدت 2.2 % عند التسوية أمس الخميس، لكن عقود

برنت تتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي نسبته نحو 3 بالمئة متراجعة بذلك للأسبوع الرابع.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت إلى 52.27 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق. وأغلق خام غرب تكساس أيضا مرتفعا 2.2 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه صوب الانخفاض 3.2 % على أساس أسبوعي.



وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط منذ قرر الرئيس الأمريكي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي عالمي أُبرم مع إيران في 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران مستهدفا صادراتها النفطية على وجه الخصوص.



وعلى جانب الطلب، خفضت أوبك أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب النزاعات التجارية وأشارت إلى مخاطر حدوث تراجع أكبر مما يبرر تمديد قيود على الإمدادات حتى نهاية 2019.



ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء علي قيود الإمدادات.



ويشعر بعض الأعضاء في المنظمة بالقلق إزاء تراجع الأسعار على نحو حاد، على الرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرك لخفض سعر النفط.



وقالت أوبك في تقرير شهري نُشر أمس الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يقل 700 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.