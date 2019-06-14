لمدة 3 أيام.. إغلاق جزئي لكوبري عباس لإصلاح الفواصل

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى إجراء غلق جزئى لكوبرى عباس لمدة 3 أيام أثناء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بالكوبرى، فى اتجاه القادم من ميدان الجيزة متجهًا الى محافظة القاهرة لتسهيل حركة السيارات.



وأعمال الإصلاحات تستلزم غلق جزئى للكوبرى لمدة 3 أيام، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا وحتى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة صباحًا وسط تواجد الخدمات المرورية ومراقبة الكاميرات بالمنطقة.



وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.



وفى ذات السياق، وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين، الالتزام بالإرشادات المرورية ومساعدة لجان الإدارة العامة للمرور والتي تكثف تواجدها بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد المارة وقائدي المركبات وذلك لتلافي التكدسات وتيسير حركة المرور.