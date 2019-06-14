وفد مصر للطيران يحتفل باستلام طائرة "B787-9Dreamliner" الجديدة

نظمت شركة بوينج العالمية حفل عشاء في ولاية واشنطن ترحيبا بوفد مصر للطيران وشركاء الصناعة بمناسبة إنهاء إجراءات استلام الطائرة الجديدة الثالثة من طراز "B787-9Dreamliner" المعروفة بطائرة الأحلام استعدادا لإقلاعها متجهة الي القاهرة لتنضم لأسطول الشركة الوطنية غدا السبت.



وحضر الحفل مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.



ومن المقرر أن تغادر الطائرة اليوم الجمعة، من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت لتصل مطار القاهرة الدولي صباح يوم السبت 15 يونيه الجاري.

