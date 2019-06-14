مصر للطيران تسير 9 رحلات لنقل المعتمرين إلى مطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بالصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، بأن شركة مصر للطيران ستسير طوال اليوم 9 رحلات جوية قادمة من الاراضى الحجازية لنقل ضيوف الرحمن عقب آدائهم مناسك عمرة شهر رمضان، فى إطار الجسر الجوى الذى نظمته الشركة الوطنية منذ فتح باب العمرة أواخر العام الماضي.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر للطيران ستسير 5 رحلات قادمة من طار جدة الدولي لنقل أكثر من 1250 معتمرًا مصريًا، و4 رحلات جوية قادمة من مطار المدينة المنورة لنقل حوالي 1000 معتمر.



حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن.