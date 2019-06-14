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حوادث
الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:08 ص

ضبط عاطل بحوزته 24 قطعة حشيش مخدر بالقصير

ضبط عاطل بحوزته 24
علي عواد
dostor.org/2667731

تمكنت مباحث قسم شرطة القصير برئاس الرائد هيثم الجرفى، رئيس المباحث، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

وكان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من الرائد هيثم الجرفى، رئيس مباحث قسم شرطة القصير، يفيد ضبط المدعو "مصطفى. ع. ب" عاطل ومقيم القصير – البحر الأحمر، وبحوزته 24 قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى 405 جنيهات، وهاتف محمول عند تواجده بمنطقة العوينة "دائرة القسم".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالي متحصلات البيع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6442019 إدارى قسم القصير، وأخطرت النيابة العامة.

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