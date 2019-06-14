مدينة بولندية تفوز بأرفع الجوائز الإسبانية للسلام

حصلت مدينة "جدانسك" الساحلية البولندية على جائزة أميرة استورياس المرموقة للسلام التي ينظر إليها على أنها جائزة نوبل الإسبانية للسلام في العالم.



وقال مقدمو الجائزة، في بيان، إن هذا التقدير جاء من أجل الاقتصاد الديناميكي والانفتاح والتماسك المدني والطبيعة المتسامحة ولا سيما من خلال دمج المهاجرين.



وجاء في البيان، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، أن من بين نصف مليون نسمة يعيشون في المدينة، يوجد أكثر من 20 ألف أجنبي معظمهم لاجئون من مناطق أخرى من العالم.



وتقع مدينة "جدانسك" على بحر البلطيق وفي عام 2006 بلغ عدد سكانها 458.053 نسمة، وتعتبر الميناء الرئيسي لبولندا ويسمى ميناؤها باسم ميناء جدانسك، وكان اسمه في فترة جمهورية بولندا الشعبية باسم ميناء لينين.