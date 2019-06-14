القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
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الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:00 ص

ضبط هارب من مؤبد وتنفيذ 451 حكمًا بالبحر الأحمر

ضبط هارب من مؤبد
علي عواد
dostor.org/2667723

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط المدعو "وائل. ح. م" هارب من حكم بالمؤبد والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1727 2015 جنايات قسم ثان الغردقة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

كما تم ضبط المدعوة "مروة. إ. ع" والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 1478 2014 جنايات قسم ثان الغردقة والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

كذلك تم ضبط المدعو "أبو الحسن. م. ح" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 189 2017 جنايات قسم مرسي علم حصر رقم 1572018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

كما تم ضبط وتنفيذ 451 حكما بينها 92 جنح حبس جزئي، و8 أحكام جنح حبس مستأنف، و287 حكم جنح غرامات جزئية، و5 أحكام جنح غرامات مستأنف، و86 حكم جنح مخالفات، وكانت إجمالي الأحكام المنفذة 451 حكما.

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