فى اختبار ما قبل الأمم.. مدرب الفراعنة يكشف "السلاح الجديد"

أشاد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بأداء "الفراعنة" في المباراة الودية التي نجح فيها بطل أفريقيا 7 مرات في تحقيق الفوز على نظيره التنزاني بهدف نظيف.



وفاز المنتخب بهدف أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، في ودية على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية، قبل أسبوع من انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.



وقال أجيري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر ركز على سلاح "الكرات العرضية"، الذي افتقده بشدة في فترة المدير الفني السابق هيكتور كوبر.



ونجح المدرب الأرجنتيني في قيادة "الفراعنة" إلى كأس العالم، لكنه واجه انتقادات بسبب تحفظه الشديد فنيًا وميله إلى الدفاع.



وأضاف أجيري: "حاولنا الوصول إلى مرمى المنتخب التنزاني عن طريق الكرات العرضية. نجحنا في إحراز هدف وكانت لدينا الرغبة في زيادة حصتنا من الأهداف".



وجاء هدف اللقاء الوحيد بعد عرضية من الجهة اليسرى، أرسلها أحمد أيمن منصور الذي سيخوض بطولته الأولى مع منتخب مصر.



وتابع المدرب المكسيكي: "دون شك استفدنا من المباراة بشكل جيد، وقمنا بتجربة أكثر من لاعب. أود أن أشكرهم جميعا للالتزام بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني".



وأشار إلى أن الطرفين قدما كرة قدم "اتسمت بالسرعة في التحرك ونقل الكرة"، وأضاف: "أعتقد أن حارس مرمى منتخب تنزانيا يستحق الإشادة. تنزانيا تمتلك منتخبًا جيدًا"، علما أنها تعود إلى المشاركة في بطولات أمم أفريقيا بعد غياب 39 عامًا.



وغاب عن تشكيلة منتخب مصر أفضل لاعب في أفريقيا محمد صلاح، المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي.



وبعد خوضها مباراة ودية أخيرة ضد غينيا، تفتتح مصر مبارياتها أمام زيمبابوي يوم 21 يونيو في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.