هجمات بحر عُمان.. حديث جديد عن الطوربيد و"أشياء طائرة"

تحركت ناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" التي تعرضت لهجوم، إلى جانب ناقلة نرويجية أخرى في بحر عُمان، "بسلام" باتجاه مدينة خورفكان الإماراتية، حسبما ذكرت الشركة المشغلة، الجمعة.



وكانت الشركة المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس"، وهي سفينة يابانية تم انتشال طاقمها بعد حدوث انفجار، قالت إن هجوما استهدفها يشتبه في أنه نفذ بطوربيد.



لكن رئيس الشركة أدلى بتصريحات جديدة، الجمعة، استبعد فيها تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد، قائلا إنها تضررت من "أشياء طائرة".



وتأتي تصريحات رئيس الشركة المشغلة للناقلة بعد ساعات من نشر الجيش الأميركي تسجيلا مصورا، يظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، بيل أوربان، في بيان: "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس".



وتعليقا على ذلك، قال رئيس الشركة المشغلة للناقلة اليابانية إن الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيراني في الليلة الماضية للهجوم.



وكانت ناقلتا نفط تعرضتا، الخميس، لهجمات في بحر عُمان، قرب مدخل مضيق هرمز، في حادث دفع أسعار النفط للارتفاع، وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة التي ألقت بمسؤولية الهجمات على طهران.



وكان طاقم فرنت ألتير النرويجية غادر السفينة في المياه التي تقع بين دول الخليج العربية وإيران بعد الانفجار الذي أرجعه مصدر إلى لغم ممغنط، فيما استعرت النيران في الناقلة.



وقال الأسطول الخامس الأمريكي إنه ساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة.



وقبيل نشر الفيديو الذي يحمل طهران مسؤولية الهجوم، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين: "حكومة الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي وقعت في بحر عُمان".



وأضاف: "هذا التقييم يستند إلى معلومات مخابرات، ونوع الأسلحة المستخدمة، ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن، وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور".



وفي السياق نفسه، قال وزير الصناعة الياباني هيروشيغي سيكو قال إن الهجمات على ناقلتي النفط في بحر عُمان لن تؤثر على إمدادات الطاقة اليابانية، رغم أن الوزارة أصدرت تحذيرا لشركات الطاقة اليابانية بعد الواقعة.



ورفض سيكو خلال حديثه في مؤتمر صحفي، التعليق على تصريحات مسؤولين أميركيين يتهمون إيران بشن الهجمات، وقال إن اليابان لا تزال تتحرى الأمر.